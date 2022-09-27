Иняев Илья Евсеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИняев Илья Евсеев

Иняев Илья Евсеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иняев Илья Евсеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Краснослободский уезд, Ельниковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.