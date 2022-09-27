Хаблов Григорий Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаблов Григорий Фед.

Хаблов Григорий Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хаблов Григорий Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Новооскольский уезд, Слоновской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.