Гущин Федот Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущин Федот Егор.

Гущин Федот Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гущин Федот Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Елабужский уезд, Курак., с….-Устье

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.