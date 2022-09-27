Мерухач Ив. Лавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМерухач Ив. Лавр.

Мерухач Ив. Лавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мерухач Ив. Лавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Грубешовский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.