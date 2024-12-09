Прахов Саватий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрахов Саватий

Прахов Саватий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прахов Саватий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Устюжский уезд, Устьалекс. д. Пожарово.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.