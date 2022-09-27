Смирнов Вас. Герасим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Вас. Герасим.

Смирнов Вас. Герасим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Вас. Герасим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Пронский уезд, с. Перевычино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.