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Никифор Яков Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Никифор Яков Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Карсун

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