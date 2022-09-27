Кузьмин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Андрей

Кузьмин Андрей

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузьмин Андрей
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Березнегов., д. Ма….

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.