Катаев Троф. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаев Троф. Петр.

Катаев Троф. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Катаев Троф. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Екатерининской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.