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Богданов Василий Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богданов Василий Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Елисаветпольский уезд, с. Нов. Саратов

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