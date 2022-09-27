Пронин Васил. Кузьм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПронин Васил. Кузьм.

Пронин Васил. Кузьм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пронин Васил. Кузьм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Тырновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.