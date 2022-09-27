Ершов Трофим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршов Трофим Семенович

Ершов Трофим Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ершов Трофим Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Немерово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.