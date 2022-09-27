Ягунов Емелъян Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгунов Емелъян Ив.

Ягунов Емелъян Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ягунов Емелъян Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Вольский уезд, Терсинской Дев.-Горка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.