Степанов Ксенофонт Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Ксенофонт Ксенофонтович

Степанов Ксенофонт Ксенофонтович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степанов Ксенофонт Ксенофонтович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Щигровский уезд, Никольс. с. Б.Змеинец.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.