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Рогозинский Дем. Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рогозинский Дем. Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Песчаный Брод

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