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Старостин Ефим Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Старостин Ефим Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Каширский уезд, Мокрицкой, Чусово

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