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Зырьянов Матвей Максимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зырьянов Матвей Максимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Сергеевской

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