Рожков Архип Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожков Архип Михайлович

Рожков Архип Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рожков Архип Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Юргинской, д. Мартелов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.