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Родаев Николай Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Родаев Николай Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Чаадаевская

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