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Орзулов Спиридон В.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Орзулов Спиридон В.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Бахмутск.

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