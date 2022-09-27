Кошлец Степ. Ерем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошлец Степ. Ерем.

Кошлец Степ. Ерем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кошлец Степ. Ерем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, с. Бужары

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.