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Арефьев Алексей Михайлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Арефьев Алексей Михайлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Уйской

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