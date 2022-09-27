Марковский Иосиф Вячеславов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарковский Иосиф Вячеславов

Марковский Иосиф Вячеславов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Марковский Иосиф Вячеславов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Каменск., Н.-Алексеев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.