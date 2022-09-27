Вунцикин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВунцикин Иван Александрович

Вунцикин Иван Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вунцикин Иван Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Смоленский уезд, Белоруч. общ., с. Колут.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.