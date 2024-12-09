Квитковский Вас. Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвитковский Вас. Зах.

Квитковский Вас. Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Квитковский Вас. Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тюкалинский уезд, Драгунск., д. Долгановк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.