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Миронов Николай Архипов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Миронов Николай Архипов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, Ждановской

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