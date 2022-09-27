Драгомирецкий Стеф. Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрагомирецкий Стеф. Яковлев

Драгомирецкий Стеф. Яковлев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Драгомирецкий Стеф. Яковлев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Сорочинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.