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Ермаков Наум Антонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ермаков Наум Антонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Пристань

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