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Расхожев Андрей Капитонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Расхожев Андрей Капитонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Кувакинск., д. Березовс.

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