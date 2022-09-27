Пишняк Макс. Самоил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПишняк Макс. Самоил.

Пишняк Макс. Самоил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пишняк Макс. Самоил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Гадячский уезд, д. Вербовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.