Удовиченко Троф. Терен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУдовиченко Троф. Терен.

Удовиченко Троф. Терен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Удовиченко Троф. Терен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Гнилин

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.