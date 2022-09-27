Чернышев Николай Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышев Николай Андреев

Чернышев Николай Андреев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чернышев Николай Андреев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щениковская, д. Никт.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.