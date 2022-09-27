Крупка Иульян Викент. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупка Иульян Викент.

Крупка Иульян Викент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крупка Иульян Викент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Дисненский уезд, Стефанпольской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.