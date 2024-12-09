Бураков Мих. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБураков Мих. Мих.

Бураков Мих. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бураков Мих. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Минский уезд, г.Минска.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.