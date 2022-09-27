Ипатий Пав. Георг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИпатий Пав. Георг.

Ипатий Пав. Георг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ипатий Пав. Георг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Тараклийской, Селуцы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.