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Кануников Куз. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кануников Куз. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Пушкинской

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