Григорьев Плат. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьев Плат. Вас.

Григорьев Плат. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Григорьев Плат. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Александровской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.