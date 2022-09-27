Вельчинский Фелинар Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВельчинский Фелинар Антонович

Вельчинский Фелинар Антонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вельчинский Фелинар Антонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Тельшевский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.