Синицын Ив. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницын Ив. Федор.

Синицын Ив. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Синицын Ив. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ярославский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.