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Реутов Никол. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Реутов Никол. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Шапуловск., с. Шеюцул.

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