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Искандаров Низаметдин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Искандаров Низаметдин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Елпачинской, с. Елпачиново

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