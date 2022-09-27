Воронин Макс. Никиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Макс. Никиф.

Воронин Макс. Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Воронин Макс. Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Шадринский уезд, Верхтеченской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.