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Шепилов Арсений Максимов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шепилов Арсений Максимов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Каменской

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