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Дьяков Иван Стефанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дьяков Иван Стефанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ставропольская губерния, Михайловское с.

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