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Асанов Семен Пав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Асанов Семен Пав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Краснореченск.

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