Андреев Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Алексей Андреевич

Андреев Алексей Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андреев Алексей Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Рупосовская, Н.-Михайловк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.