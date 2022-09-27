Побегайло Лука Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПобегайло Лука Сем.

Побегайло Лука Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Побегайло Лука Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Новогрудский уезд, Даровской с. Болики.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.