Плаксин Каленик Никифоров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлаксин Каленик Никифоров.

Плаксин Каленик Никифоров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плаксин Каленик Никифоров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Петропавловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.