Королев Егор Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Егор Прок.

Королев Егор Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Королев Егор Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Саратовский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.