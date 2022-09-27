Тюфяков Дмитрий Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюфяков Дмитрий Николаев

Тюфяков Дмитрий Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тюфяков Дмитрий Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Коврижской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.